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Регион
10 июня, 13:47

Появились сведения о возможности признания Азербайджаном новых регионов за Россией

РИА «Новости»: Россия ожидает признания Азербайджаном новых регионов и Крыма

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © AP/TASS/Maxim Shipenkov

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © AP/TASS/Maxim Shipenkov

Россия надеется на признание Азербайджаном новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей) и Крыма. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на свой информированный неназванный источник. Москва исходит из договора о союзнических отношениях России и Азербайджана, заключённого 22 февраля 2022 года между президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

«В связи с реакцией азербайджанского МИДа на высказывания Владимира Мединского относительно Карабаха, в Москве также рассчитывают, что в Баку признают справедливость российских подходов в контексте СВО», — добавил собеседник наших коллег.

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Ранее Life.ru сообщал, что официальный представитель МИД Азербайджана позволил себе обвинить помощника президента России Владимира Мединского в якобы искажённой трактовке событий в Нагорном Карабахе. Сравнение карабахского конфликта с украинским в Баку сочли неприемлемым, поскольку Карабах, как указывают в республике, является «исконно азербайджанской территорией».

Алексей Берковиц
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