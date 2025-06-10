Россия надеется на признание Азербайджаном новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей) и Крыма. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на свой информированный неназванный источник. Москва исходит из договора о союзнических отношениях России и Азербайджана, заключённого 22 февраля 2022 года между президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.