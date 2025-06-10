«Не надо менять слова местами»: Захарова обратилась к Баку из-за выпада в адрес Мединского
Захарова призвала Баку не вырывать из контекста слова Мединского о Карабахе
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Интерпретировать высказывания помощника президента России Владимира Мединского о Нагорном Карабахе вне контекста не стоит. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова в ответ на критику Азербайджана в адрес политика.
«Не надо выдёргивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение. Россия официально признаёт данный регион территорией Азербайджана. Мединский же говорил об историческом аспекте, социокультурных особенностях и боли людей. Речь шла исключительно о трагедии вооружённого конфликта», — объяснила дипломат в комментарии журналистам РБК.
Ранее Владимир Мединский выразил опасения, что заморозка украинского конфликта по линии фронта без достижения прочного мира и с подписанием лишь временного перемирия может привести к превращению региона в подобие Карабаха. В в будущем Незалежная может попроситься в НАТО и попытаться вернуть утраченные территории военным путём, что, по его мнению, «будет концом планеты, это будет ядерная война». После этого в сторону Мединского посыпались обвинения со стороны официального представителя МИД Азербайджана. Айхан Гаджизаде заявил, что помощник президента РФ искажает трактовку событий в Нагорном Карабахе. Дипломат подчеркнул, что регион является древней и неотъемлемой частью Азербайджана, который «никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны».