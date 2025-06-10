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Регион
10 июня, 00:45

МИД Азербайджана обвинило Медицинского в искажении фактов о конфликте в Карабахе

Владимир Мединский. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Мединский. Обложка © Kremlin.ru

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил помощника президента России Владимира Мединского в искаженной трактовке событий в Нагорном Карабахе. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, подчёркивается, что сравнение карабахского конфликта с украинским неприемлемо, поскольку Карабах является «исконно азербайджанской территорией».

«Рекомендуем господину Мединскому не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции», — говорится в заявлении.

Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что операции Азербайджана в 2020 и 2023 годах представляли собой антитеррористические меры на собственной суверенной территории.

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Ранее Мединский сообщил, что в случае заморозки украинского конфликта на линии фронта без достижения настоящего мира, а лишь с подписанием временного перемирия, регион может превратиться в огромный Карабах. Помощник российского лидера считает, что спустя какое-то время Украина вступит в НАТО, попробует отвоевать территории, «и это будет конец планеты, это будет ядерная война».

Артём Гапоненко
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