МИД Азербайджана обвинило Медицинского в искажении фактов о конфликте в Карабахе

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил помощника президента России Владимира Мединского в искаженной трактовке событий в Нагорном Карабахе. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, подчёркивается, что сравнение карабахского конфликта с украинским неприемлемо, поскольку Карабах является «исконно азербайджанской территорией».

«Рекомендуем господину Мединскому не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции», — говорится в заявлении.

Представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что операции Азербайджана в 2020 и 2023 годах представляли собой антитеррористические меры на собственной суверенной территории.