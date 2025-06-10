Помощник российского лидера Владимир Мединский сообщил, что семьи украинского руководства с британскими паспортами находятся за границей и чувствуют себя там комфортно. Он уверен, что властям Киева выгодно продолжать конфликт, ведь такое положение обеспечивает их выживание.

«Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей», — сказал Мединский в интервью телеканалу RT.