Мединский: Семьи членов правительства Украины хорошо живут за границей
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков
Помощник российского лидера Владимир Мединский сообщил, что семьи украинского руководства с британскими паспортами находятся за границей и чувствуют себя там комфортно. Он уверен, что властям Киева выгодно продолжать конфликт, ведь такое положение обеспечивает их выживание.
«Нужна война, которая тебе лично ничем не грозит и твоим семьям она тоже ничем не грозит, эта война. Потому что все семьи за границей», — сказал Мединский в интервью телеканалу RT.
Ранее появилась информация, что главарь киевского режима Владимир Зеленский и его семья заработали более 31 миллиона рублей за 2024 год. В структуре доходов семьи экс-комика за прошлый год основную часть составили заработная плата президента, начисления по банковским депозитам, а также поступления от сдачи в аренду принадлежащей им недвижимости.