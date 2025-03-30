Владимир Зеленский представил декларацию о доходах и расходах за 2024 год. Согласно данным, опубликованным на его сайте, общий доход экс-комика и его семьи за указанный период достиг 15 286 193 гривен, что, в пересчёте по текущему курсу, превышает 368 тысяч долларов США или порядка 31 млн рублей.

«Согласно декларации за прошлый год, доходы главы государства и членов его семьи составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ – 8 млн 585 тыс. 532 грн», — говорится в публикации на сайте Зеленского.

В структуре доходов семьи Владимира Зеленского за 2024 год основную часть составили заработная плата президента, начисления по банковским депозитам, а также поступления от сдачи в аренду принадлежащей им недвижимости. Общая сумма этих поступлений составила 6 700 661 гривну.

Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* сделал заявления о коррупционных действиях главы киевского режима Владимира Зеленского. Он утверждает, что бывший юморист создал и продолжает использовать коррупционные схемы, опираясь на финансовую поддержку от США и других западных стран.