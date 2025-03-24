Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* выступил с обвинениями в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, президент Украины якобы организовал и продолжает активно применять коррупционные схемы, используя для этого финансовую помощь от США и других западных стран.

Арестович* заявил, что Запад в курсе «происходящего», и именно поэтому Зеленский, в Овальном кабинете, получил предупреждение от Трампа и Вэнса о готовящемся обнародовании его схем.

«Зеленский всё это [коррупционные схемы. — прим. Life.ru] организовывал. И продолжает организовывать. Воровство американской помощи, западной помощи в целом, украинского бюджета», – заявил экс-советник Офиса президента Украины в беседе с блогером Николаем Соболевым.

Также он отметил, что украинские власти не понимают смысла концепции «общее благо», и действуют исключительно в собственных интересах, руководствуясь исключительнопринципом «моё благо».

Ранее сообщалось, что отставной офицер армии США призвал Украину и Владимира Зеленского поспешить и как можно быстрее заключить мирную сделку. По его мнению, главарь киевского режима может не дожить до мира, а Москва при желании вести полноценные боевые действия уже давно могла бы «сравнять Киев с землёй».