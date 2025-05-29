В Афганистане объяснили, почему первыми в мире признали Крым российским

В Афганистане изучили историю и признали, что Крым исторически принадлежит России, заявил бывший президент страны Хамид Карзай. Он также вспомнил, как в 2002 году решил сделать Москву партнёром Кабула. После этого шага страны «очень хорошо поладили», заявил Карзай.

«Поэтому Афганистан был первой страной, признавшей Крым. Мы изучили историю. Мы убедились, что исторически Крым был частью России», — заявил Карзай RTVI.

Ранее экс-премьер Сергей Степашин раскрыл, почему Крым не стал частью России в 1991 году. По его словам, первый президент РФ Борис Ельцин не уделил тогда теме полуострова необходимого внимания.