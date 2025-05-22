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22 мая, 05:16

Солдат Советской армии вернулся в Россию после 40 лет пребывания в Афганистане

Нурмомад (Сергей) Красноперов. Обложка © Телеграм / RT на русском

Нурмомад (Сергей) Красноперов. Обложка © Телеграм / RT на русском

Военнослужащий Советской армии Сергей Красноперов вернулся в Россию после 40 лет пребывания в Афганистане. За эти годы он успел взять имя Нурмомад и принять ислам. Мужчину в аэропорту встретили журналисты RT.

В 1985 году Красноперов во время военного конфликта самовольно оставил часть после ссоры с сослуживцами и попал в плен к афганским военным. После окончания войны гражданин СССР женился на местной девушке и завёл шесть детей. Сейчас Нурмомаду 60 лет, он занимается строительством дорог и работает на местной электростанции. На родину он вернулся, чтобы повидать мать и других родных, которых не видел все эти годы.

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Андрей Бражников
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