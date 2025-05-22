Солдат Советской армии вернулся в Россию после 40 лет пребывания в Афганистане

Военнослужащий Советской армии Сергей Красноперов вернулся в Россию после 40 лет пребывания в Афганистане. За эти годы он успел взять имя Нурмомад и принять ислам. Мужчину в аэропорту встретили журналисты RT .

В 1985 году Красноперов во время военного конфликта самовольно оставил часть после ссоры с сослуживцами и попал в плен к афганским военным. После окончания войны гражданин СССР женился на местной девушке и завёл шесть детей. Сейчас Нурмомаду 60 лет, он занимается строительством дорог и работает на местной электростанции. На родину он вернулся, чтобы повидать мать и других родных, которых не видел все эти годы.