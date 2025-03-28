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28 марта, 15:58

17-летний парень вернулся в Россию с Украины и встретился с бабушкой спустя 12 лет разлуки

Воссоединившийся с бабушкой парень рассказал, что хотел вернуться в РФ с Украины

Руслан, Мария Львова-Белова и бабушка молодого человека. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Руслан, Мария Львова-Белова и бабушка молодого человека. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

17-летний Руслан, недавно вернувшийся из Украины к бабушке в Россию, признался, что долго мечтал об этом моменте. Возвращение подростка стало возможным благодаря совместным усилиям родственников и посредников из Катара, о чём сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Я всё время думал, возможно ли выехать как-то. На то время, когда я этого хотел, на Украине мне все говорили, что россиян ненавидят, их вешают. И я это всё слышал… И я не мог показать себя, кто я», — рассказал парень журналистам.

Львова-Белова в личном телеграм-канале рассказала историю Руслана: в 2014 году он вместе с отцом отправился на Украину к родственникам. Выехать обратно у них уже не получилось. Матери молодого человека к тому моменту уже не было в живых. И вот через более чем 12 лет разлуки он наконец смог встретиться с родной бабушкой, которая была очень растрогана.

Омбудсмен добавила, что юноша хочет стать юристом. Львова-Белова взяла на личный контроль вопросы образования Руслана.

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Накануне стало известно, что пятеро украинских детей смог вернуться к своим семьям в Незалежной. Это также стало возможно благодаря работе Марии Львовой-Беловой и посредничеству катарской стороны.

Юрий Лысенко
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