17-летний парень вернулся в Россию с Украины и встретился с бабушкой спустя 12 лет разлуки

17-летний Руслан, недавно вернувшийся из Украины к бабушке в Россию, признался, что долго мечтал об этом моменте. Возвращение подростка стало возможным благодаря совместным усилиям родственников и посредников из Катара, о чём сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Я всё время думал, возможно ли выехать как-то. На то время, когда я этого хотел, на Украине мне все говорили, что россиян ненавидят, их вешают. И я это всё слышал… И я не мог показать себя, кто я», — рассказал парень журналистам.

Львова-Белова в личном телеграм-канале рассказала историю Руслана: в 2014 году он вместе с отцом отправился на Украину к родственникам. Выехать обратно у них уже не получилось. Матери молодого человека к тому моменту уже не было в живых. И вот через более чем 12 лет разлуки он наконец смог встретиться с родной бабушкой, которая была очень растрогана.

Омбудсмен добавила, что юноша хочет стать юристом. Львова-Белова взяла на личный контроль вопросы образования Руслана.