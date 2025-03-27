Пятеро украинских детей вернулись в свои семьи благодаря России

В ближайшие дни пятеро украинских детей смогут воссоединиться со своими родственниками на Украине. Этого удалось добиться благодаря усилиям уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Катара.

«Помогаем в воссоединении пяти детей — двух девочек и трёх мальчиков... с их родными, в основном мамами и папами, проживающими на Украине», — сказала Львова-Белова.

Пятеро детей возрастом от 11 до 17 лет вернутся к своим родителям на Украину. Одна девочка жила в России у дедушки, поскольку её мама ограничена в родительских правах, и теперь её ждет бабушка на Украине. Вторая девочка проживала в России с бабушкой, а на Украине ее ожидает отец. Один из мальчиков находился в российском учреждении, и теперь он будет с мамой, остальные дети переедут от одних родственников к другим.