Пятеро украинских детей вернулись в свои семьи благодаря России
Россия передала украинских детей их семьям при посредничестве Катара
В ближайшие дни пятеро украинских детей смогут воссоединиться со своими родственниками на Украине. Этого удалось добиться благодаря усилиям уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Катара.
«Помогаем в воссоединении пяти детей — двух девочек и трёх мальчиков... с их родными, в основном мамами и папами, проживающими на Украине», — сказала Львова-Белова.
Пятеро детей возрастом от 11 до 17 лет вернутся к своим родителям на Украину. Одна девочка жила в России у дедушки, поскольку её мама ограничена в родительских правах, и теперь её ждет бабушка на Украине. Вторая девочка проживала в России с бабушкой, а на Украине ее ожидает отец. Один из мальчиков находился в российском учреждении, и теперь он будет с мамой, остальные дети переедут от одних родственников к другим.
Ранее 12-летние сёстры вернулись с Украины в Россию при посредничестве Катара и российского детского омбудсмена. В последние годы девочки проживали с бабушкой и дедушкой на Украине, в то время как их мама работала в России и периодически навещала их. Однако после начала специальной военной операции женщина уже не смогла приехать за дочками.
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