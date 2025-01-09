Сбежавшие с Украины женщины вынуждены возвращаться, чтобы у них не отобрали их детей

Несколько женщин с Украины вернулись на родину из Дании, опасаясь, что местные социальные службы могут забрать их детей. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на датскую некоммерческую организацию Bevar Ukraine («Сохрани Украину»).

«Организация Bevar Ukraine рассказывает, что всего ей известно о шести женщинах, которые бежали из Дании обратно на Украину из опасений, что их дети будут воспитаны вне семьи», — сообщили в организации.

Согласно данным организации, одной из главных причин, по которой женщины покидают страну, являются проблемы в взаимодействии с властями. Уточняется, что социальные службы прибегают к онлайн-переводчику для общения. Член правления Bevar Ukraine Андрей Кузьмин отметил, что если матери начинают опасаться, что их детей могут забрать, они чаще всего решают уехать из страны и вернуться на Украину.