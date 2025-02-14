Две 12-летние сёстры вернулись в Россию с Украины благодаря усилиям Катара и российского детского омбудсмена. Об этом в своём телеграм-канале сообщила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Две девочки вернулись в РФ с Украины при посредничестве Катара. Фото © Telegram / Мария Львова-Белова

В последние годы девочки проживали с бабушкой и дедушкой на Украине, в то время как их мама работала в России и периодически навещала их. Однако после начала специальной военной операции женщина уже не смогла приехать за дочками.

Воссоединение семьи. Видео © Telegram / Мария Львова-Белова

Серьёзную помощь в процессе воссоединения оказало Государство Катар, которое занималось взаимодействием с украинской стороной, покрывало транспортные и другие расходы, а также обеспечивало сопровождение детей и их родственников. В работе также принимали участие представители Международного Комитета Красного Креста и соответствующих учреждений.

«Всего при нашем содействии 17 детей из 11 семей воссоединились с близкими в России и 95 детей из 75 семей воссоединились с близкими на Украине и в других странах. Ведём эту работу по поручению Президента», — добавила Львова-Белова.