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27 ноября, 14:44

Катар выступил посредником в передаче России двоих детей, вывезенных из зоны СВО

Фото © Telegram / Мария Львова-Белова

Фото © Telegram / Мария Львова-Белова

Ещё двое детей, находившихся на Украине, воссоединились со своими семьями в России. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

На этот раз в Россию смог приехать девятилетний Артём, который с 2019 года жил с отцом и бабушкой на Украине и не имел возможности вернуться домой. В сети появились трогательные кадры его встречи с мамой в Минске.

Фото © Telegram / Мария Львова-Белова

Вторая история касается семилетнего Михаила. Мальчик уехал на Украину с мамой четыре года назад, но, к сожалению, она скончалась после длительной болезни. Папа, проживающий в России, смог вернуть сына домой. На фотографии запечатлена их первая встреча после разлуки.

«Выражаем благодарность Государству Катар за поддержку в процессе воссоединения. Представители этой страны участвуют в переговорах с украинской стороной, помогают детям и их родственникам, покрывают транспортные и другие расходы. Также особая благодарность Международному Комитету Красного Креста, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам и профильным ведомствам», — сообщается в аккаунте детского омбудсмена.

Львова-Белова добавила, что каждое такое воссоединение — это огромная радость и результат кропотливой работы нашей команды, которую её аппарат ведёт по поручению президента Владимира Путина.

На сегодняшний день при содействии аппарата Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей, а также вернуть 80 детей из 62 семей к родным на Украине и в третьих странах.

На Украине начали принудительно вывозить семьи с детьми из 16 населённых пунктов
На Украине начали принудительно вывозить семьи с детьми из 16 населённых пунктов

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские власти объявили эвакуацию в принудительном порядке для жителей 10 населённых пунктов, расположенных в Харьковской области. До этого бойцы ВСУ вывозили местных из подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР.

Алексей Берковиц
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