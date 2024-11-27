Катар выступил посредником в передаче России двоих детей, вывезенных из зоны СВО
Фото © Telegram / Мария Львова-Белова
Ещё двое детей, находившихся на Украине, воссоединились со своими семьями в России. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
На этот раз в Россию смог приехать девятилетний Артём, который с 2019 года жил с отцом и бабушкой на Украине и не имел возможности вернуться домой. В сети появились трогательные кадры его встречи с мамой в Минске.
Фото © Telegram / Мария Львова-Белова
Вторая история касается семилетнего Михаила. Мальчик уехал на Украину с мамой четыре года назад, но, к сожалению, она скончалась после длительной болезни. Папа, проживающий в России, смог вернуть сына домой. На фотографии запечатлена их первая встреча после разлуки.
«Выражаем благодарность Государству Катар за поддержку в процессе воссоединения. Представители этой страны участвуют в переговорах с украинской стороной, помогают детям и их родственникам, покрывают транспортные и другие расходы. Также особая благодарность Международному Комитету Красного Креста, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам и профильным ведомствам», — сообщается в аккаунте детского омбудсмена.
Львова-Белова добавила, что каждое такое воссоединение — это огромная радость и результат кропотливой работы нашей команды, которую её аппарат ведёт по поручению президента Владимира Путина.
На сегодняшний день при содействии аппарата Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка удалось воссоединить с близкими в России 15 детей из 10 семей, а также вернуть 80 детей из 62 семей к родным на Украине и в третьих странах.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские власти объявили эвакуацию в принудительном порядке для жителей 10 населённых пунктов, расположенных в Харьковской области. До этого бойцы ВСУ вывозили местных из подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР.