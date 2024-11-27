Катар выступил посредником в передаче России двоих детей, вывезенных из зоны СВО

Ещё двое детей, находившихся на Украине, воссоединились со своими семьями в России. Об этом сообщила у себя в телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

На этот раз в Россию смог приехать девятилетний Артём, который с 2019 года жил с отцом и бабушкой на Украине и не имел возможности вернуться домой. В сети появились трогательные кадры его встречи с мамой в Минске.

Фото © Telegram / Мария Львова-Белова

Вторая история касается семилетнего Михаила. Мальчик уехал на Украину с мамой четыре года назад, но, к сожалению, она скончалась после длительной болезни. Папа, проживающий в России, смог вернуть сына домой. На фотографии запечатлена их первая встреча после разлуки.

«Выражаем благодарность Государству Катар за поддержку в процессе воссоединения. Представители этой страны участвуют в переговорах с украинской стороной, помогают детям и их родственникам, покрывают транспортные и другие расходы. Также особая благодарность Международному Комитету Красного Креста, региональным детским омбудсменам, правоохранительным органам и профильным ведомствам», — сообщается в аккаунте детского омбудсмена.

Львова-Белова добавила, что каждое такое воссоединение — это огромная радость и результат кропотливой работы нашей команды, которую её аппарат ведёт по поручению президента Владимира Путина.