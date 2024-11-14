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Регион
14 ноября, 09:02

На Украине начали принудительно вывозить семьи с детьми из 16 населённых пунктов

Из подконтрольной Киеву части Волновахского района ДНР в обязательном порядке эвакуируют семьи с детьми. Людей вывозят из 16 населённых пунктов, сообщили в созданной украинскими властями областной военной администрации.

«Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из (ряда) населённых пунктов Великоновосёлковской посёлковой территориальной общины Волновахского района», — сказано на украинском сайте областной военной администрации.

Украинские власти пояснили, что речь идёт по посёлках — ольшая Новосёлка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.

Появилось видео эвакуации бойца ВС РФ из опорника ВСУ, где он держался 3 недели
Появилось видео эвакуации бойца ВС РФ из опорника ВСУ, где он держался 3 недели

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские власти объявили эвакуацию в принудительном порядке для жителей 10 населённых пунктов, расположенных в Харьковской области. До этого бойцы ВСУ вывозили местных из подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Владимир Озеров
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