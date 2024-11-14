На Украине начали принудительно вывозить семьи с детьми из 16 населённых пунктов

Из подконтрольной Киеву части Волновахского района ДНР в обязательном порядке эвакуируют семьи с детьми. Людей вывозят из 16 населённых пунктов, сообщили в созданной украинскими властями областной военной администрации.

«Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из (ряда) населённых пунктов Великоновосёлковской посёлковой территориальной общины Волновахского района», — сказано на украинском сайте областной военной администрации.