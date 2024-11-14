На Украине начали принудительно вывозить семьи с детьми из 16 населённых пунктов
Из подконтрольной Киеву части Волновахского района ДНР в обязательном порядке эвакуируют семьи с детьми. Людей вывозят из 16 населённых пунктов, сообщили в созданной украинскими властями областной военной администрации.
«Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из (ряда) населённых пунктов Великоновосёлковской посёлковой территориальной общины Волновахского района», — сказано на украинском сайте областной военной администрации.
Украинские власти пояснили, что речь идёт по посёлках — ольшая Новосёлка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские власти объявили эвакуацию в принудительном порядке для жителей 10 населённых пунктов, расположенных в Харьковской области. До этого бойцы ВСУ вывозили местных из подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР.
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