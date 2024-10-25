Украина при посредничестве Катара получила списки пропавших без вести бойцов ВСУ

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что при посредничестве Катара получил списки пропавших без вести солдат ВСУ и письма военнопленных своим родным.

«Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными», — написал он у себя в телеграм-канале.

Он также отметил, что удалось договориться о содействии Катара в восстановлении личных документов граждан Украины, которые были утрачены в ходе боевых действий на территориях страны.