Украина при посредничестве Катара получила списки пропавших без вести бойцов ВСУ
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что при посредничестве Катара получил списки пропавших без вести солдат ВСУ и письма военнопленных своим родным.
«Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным от уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными», — написал он у себя в телеграм-канале.
Он также отметил, что удалось договориться о содействии Катара в восстановлении личных документов граждан Украины, которые были утрачены в ходе боевых действий на территориях страны.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на саммите БРИКС обсуждал вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной с российским президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что Анкара будет продолжать делать всё возможное для того, чтобы украинский конфликт разрешился мирным путём через переговоры в ближайшем будущем.
Telegram / Зеленский