Степашин раскрыл, почему Крым не стал частью России в 1991 году
Экс-премьер Степашин: Крым мог стать частью России ещё в 1991 году
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Крым мог войти в состав России ещё в момент распада Советского Союза, но этот момент должным образом не был отражён в Беловежских договорённостях. Об этом сообщил бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.
По его словам, первый президент России Борис Ельцин не уделил тогда теме Крыма необходимого внимания. Именно это стало одним из ключевых факторов, почему полуостров не вошёл в юрисдикцию России в 1991 году.
«Мы тогда могли спокойно прописать тему Крыма в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах. Это я знаю не понаслышке. Но Ельцин тогда не проявил должного внимания к этой теме», — заявил Степашин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Касаясь современного конституционного устройства страны, Степашин выразил убеждение, что действующий основной закон России не нуждается в корректировках и полностью отвечает вызовам времени. Единственное, что, по его мнению, действительно важно, — это неукоснительное соблюдение всех его положений.
Несмотря на то, что Крым уже более 10 лет назад вернулся в состав России, Украина до сих пор не может перестать фантазировать о его возвращении. По мнению Владимира Зеленского, полуостров непременно должен быть «освобождён». А вот президент РФ Владимир Путин убеждён, что в 2014 году РФ сделала правильный выбор, воссоединившись с Крымом.
Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики.