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Регион
18 мая, 11:56

Зеленский в очередной раз помечтал о захвате Крыма

Зеленский заявил, что Крым «должен быть свободным», как и вся Украина

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

В День памяти депортации крымских народов Владимир Зеленский подчеркнул необходимость «освобождения» Крыма. Такая запись появилась у него в соцсетях.

«Сегодня день, напоминающий, почему любые жестокие империи заслуживают падения. <…> Крым, как и вся Украина, должен быть свободным. Империи всегда падают», — написал Зеленский.

Стало известно, что Зеленский хотел вытворить на переговорах в Стамбуле в присутствии Путина
Стало известно, что Зеленский хотел вытворить на переговорах в Стамбуле в присутствии Путина

Ранее немецкие эксперты заявили, что Зеленский оказывается во всё более сложном положении, поскольку Россия добилась значительных дипломатических успехов на переговорах в Стамбуле. По мнению западных аналитиков, у главы киевского режима попросту «заканчивается время».

Мария Любицкая
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