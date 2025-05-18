Зеленский в очередной раз помечтал о захвате Крыма
Зеленский заявил, что Крым «должен быть свободным», как и вся Украина
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
В День памяти депортации крымских народов Владимир Зеленский подчеркнул необходимость «освобождения» Крыма. Такая запись появилась у него в соцсетях.
«Сегодня день, напоминающий, почему любые жестокие империи заслуживают падения. <…> Крым, как и вся Украина, должен быть свободным. Империи всегда падают», — написал Зеленский.
Ранее немецкие эксперты заявили, что Зеленский оказывается во всё более сложном положении, поскольку Россия добилась значительных дипломатических успехов на переговорах в Стамбуле. По мнению западных аналитиков, у главы киевского режима попросту «заканчивается время».