Зеленский в очередной раз помечтал о захвате Крыма

В День памяти депортации крымских народов Владимир Зеленский подчеркнул необходимость «освобождения» Крыма. Такая запись появилась у него в соцсетях.



«Сегодня день, напоминающий, почему любые жестокие империи заслуживают падения. <…> Крым, как и вся Украина, должен быть свободным. Империи всегда падают», — написал Зеленский.