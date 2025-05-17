План Зеленского — устроить ловушку для России в Стамбуле — не сработал, сообщает журналист Хуан Антонио Санс в статье для испанского издания Publico. По его мнению, глава киевского режима намеревался устроить перепалку в прямом эфире с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Зеленский не добился успехов, хотя и бросил вызов Владимиру Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку», — отметил он.

По мнению обозревателя, Владимир Путин унизил Зеленского. Последний не смог разыграть запланированный политический спектакль перепалки в прямом эфире. Именно такой сценарий хотел реализовать глава киевского режима, прикрываясь переговорами между лидерами двух стран.

Автор статьи считает, что «двусторонняя встреча на высшем уровне, громко анонсированная Зеленским, с самого начала была обречена на провал». Глава киевского режима проявил недальновидность и нарушил международные нормы ведения мирных переговоров. Они должны начинаться с контактов низшего дипломатического уровня.