«Поджимает время»: Зеленскому предрекли полный крах после встречи в Стамбуле
BZ: Переговоры в Стамбуле показали, что у Зеленского заканчивается время
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Временные рамки для Владимира Зеленского стремительно сужаются, потому что российская сторона добилась дипломатического перевеса во время стамбульских переговоров. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung. В публикации также обращают внимание на пассивную позицию главы США Дональда Трампа в отношении украинского конфликта.
«Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране (Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, — Прим. Life.ru), журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение», — говорится в материале.
Автор публикации указывает, что неспособность Берлина и Брюсселя проявить дипломатическую активность вынуждает их ожидать сближения позиций между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами. При этом в материале подчёркивается, что подобное развитие событий может привести к ужесточению условий будущего мирного урегулирования. Отмечается, что в случае продолжения Дональдом Трампом курса на достижение договорённостей с Владимиром Путиным, это может спровоцировать усиление санкционного давления на страны Европейского союза и Украину, в том числе через введение жёстких торговых ограничений.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они не привели к прорывным решениям, однако участникам удалось достичь беспрецедентной договорённости об обмене военнопленными в пропорции 1000 на 1000 человек — крупнейшей за весь период конфликта. Российские представители заявили о намерении поддерживать контакт с украинскими коллегами. Ранее в турецких СМИ появилась информация о шести ключевых условиях, озвученных российской делегацией во время встречи.