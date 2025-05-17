«Поджимает время»: Зеленскому предрекли полный крах после встречи в Стамбуле

Временные рамки для Владимира Зеленского стремительно сужаются, потому что российская сторона добилась дипломатического перевеса во время стамбульских переговоров. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung. В публикации также обращают внимание на пассивную позицию главы США Дональда Трампа в отношении украинского конфликта.

«Зеленского поджимает время. Соотношение сил стало заметно и в Турции. Пока глава украинского государства уже ждал в этой стране (Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, — Прим. Life.ru), журналисты долго расспрашивали их, не собираются ли они приехать, но в итоге оба отказались, продемонстрировав почти безразличное отношение», — говорится в материале.