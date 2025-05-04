«Мы правильно поступили»: Путин не жалеет о воссоединении с Крымом

Президент Владимир Путин подчеркнул, что в 2014 году Россия не могла оставить крымчан без защиты, даже несмотря на ожидаемые западные санкции. Соответствующее заявление прозвучало в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение по поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание. Я исходил из того, что он будет сопряжён, безусловно, с известными серьёзными трудностями. Так и получилось — сразу же санкции пошли в 2014 году», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что считает действия Москвы в тот момент правильными. Кроме того, Путин отметил, что с 2014 года экономика России, вопреки ожиданиям, не ослабла, а укрепилась.

«С 2014 года сделали ещё такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий», — сказал он.

Напомним, Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в РФ республики.