«Просто надули»: Путин назвал ценным опытом двойную игру Запада при заключении Минских соглашений

Президент Владимир Путин заявил, что, подписывая Минские соглашения, Россия надеялась на их соблюдение, но партнёры «просто надули». Он отметил, что до 2022 года российские власти отчасти «чего-то не понимали», а отчасти осторожно доверяли партнёрам.

«Мы всё-таки с доверием — с осторожным, но всё-таки с доверием — относились к нашим договорённостям с нашими западными партнёрами. Подписывая Минские соглашения, мы всё-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, понимала ли Россия до этого, что этот путь был «сопряжён со скрытой завуалированной интервенцией».

Глава государства подчеркнул, что двойная игра западных партнёров при заключении Минских соглашений стала для России ценным опытом, который страна будет учитывать в будущем.

«[Западные партнёры] взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией. Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», — сказал российский лидер.

Отвечая на вопрос, сложно ли обмануть Путина, президент объяснил, что «каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия».