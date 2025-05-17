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Регион
16 мая, 21:51

Мединский объяснил передачу Крыма Украине личными мотивами Хрущёва

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что решение о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году было связано с внутрипартийной борьбой Никиты Хрущёва. В программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьёв. Live» он рассказал, что первый секретарь ЦК КПСС, чья власть в тот момент «висела на волоске», стремился заручиться поддержкой украинской партийной элиты.

Мединский подчеркнул, что 300-летие Переяславской рады стало формальным поводом для этого решения, но истинной причиной были «голоса и личная власть» Хрущёва.

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Ранее помощник президента упомянул высказывание Отто фон Бисмарка о недопустимости обмана в отношениях с Россией, связав это с текущими переговорами между Москвой и Киевом в Стамбуле. Напомним, что встреча, продолжавшаяся около двух часов, завершились договорённостью о масштабном обмене пленными.

Артём Гапоненко
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