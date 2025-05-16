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Регион
16 мая, 04:44

Конституцию не читал: В Крыму жёстко ответили Зеленскому на его вопли о статусе полуострова

Сенатор Константинов назвал истерикой заявление Зеленского о Крыме

Владимир Зеленский. Обложка © Х / zelenskyyua

Владимир Зеленский. Обложка © Х / zelenskyyua

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал «истерикой» недавние слова Владимира Зеленского о статусе Крыма.

На пресс-конференции в Анкаре 15 мая Зеленский вновь заявил, что Крым является украинским полуостровом и любое обсуждение его принадлежности нарушает конституцию страны. Главарь киевского режима также добавил, что Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.

«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта», – заявил Константинов.

Он подчеркнул, что ссылки на украинскую конституцию в вопросе Крыма свидетельствуют о невежестве или сознательном искажении действительности со стороны Зеленского.

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«Если бы он внимательно изучил конституцию Украины, он бы увидел, что Автономная Республика Крым имеет право на самоопределение. Поэтому такие глупые заявления неуместны», – добавил глава крымского парламента.

Константинов также отметил, что Зеленскому не стоит рассуждать о конституции, которую он сам попрал, узурпировав власть в стране.

«Я так понимаю, этот документ он не читал», – резюмировал Константинов в интервью РИА «Новости».

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Ранее в США заявили, что Зеленский игнорирует реальность, когда заявляет о том, что Крым принадлежит Украине. Сам главарь киевского режима подчеркнул, что позицию Киева о территориальном статусе полуострова разделяет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Юния Ларсон
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