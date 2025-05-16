Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал «истерикой» недавние слова Владимира Зеленского о статусе Крыма.

На пресс-конференции в Анкаре 15 мая Зеленский вновь заявил, что Крым является украинским полуостровом и любое обсуждение его принадлежности нарушает конституцию страны. Главарь киевского режима также добавил, что Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.

«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта», – заявил Константинов.

Он подчеркнул, что ссылки на украинскую конституцию в вопросе Крыма свидетельствуют о невежестве или сознательном искажении действительности со стороны Зеленского.

«Если бы он внимательно изучил конституцию Украины, он бы увидел, что Автономная Республика Крым имеет право на самоопределение. Поэтому такие глупые заявления неуместны», – добавил глава крымского парламента.

Константинов также отметил, что Зеленскому не стоит рассуждать о конституции, которую он сам попрал, узурпировав власть в стране.