Глава Крыма сообщил о готовности полуострова к «наземным операциям» ВСУ

Крым надёжно защищён от попыток проникновения Вооружённых сил Украины (ВСУ) с суши. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в интервью ТАСС. По его словам, российские спецслужбы и Армия России делают всё возможное для обеспечения безопасности.

«Можно с уверенностью сказать, что Крым полностью защищён с суши, никакая «наземная операция», о которой время от времени говорят украинские «говорящие головы», невозможна», — сказал он.