Глава Крыма сообщил о готовности полуострова к «наземным операциям» ВСУ
Аксёнов заявил о полной защите Крыма от возможных наземных атак ВСУ
Крым. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak
Крым надёжно защищён от попыток проникновения Вооружённых сил Украины (ВСУ) с суши. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в интервью ТАСС. По его словам, российские спецслужбы и Армия России делают всё возможное для обеспечения безопасности.
«Можно с уверенностью сказать, что Крым полностью защищён с суши, никакая «наземная операция», о которой время от времени говорят украинские «говорящие головы», невозможна», — сказал он.
По оценке Аксёнова, в сравнении с началом спецоперации уровень безопасности Крыма вырос многократно. Системы противовоздушной обороны функционируют в круглосуточном режиме, все структуры взаимодействуют слаженно. Подразделения территориальной обороны «Барс-Крым» совместно с личным составом Минобороны РФ, силовых структур регулярно проводят учения.
А ранее суд вынес приговор Оксане Шевченко, которая оказалась в центре дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова. Ей назначили 10 лет лишения свободы. Ещё один фигурант дела Владимир Боднарь признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал раскрытию дела. Владимир Ананьев вину признавать отказался.