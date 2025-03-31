Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксёнова признал вину
Глава Крыма Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
В понедельник, 31 марта, прошло первое заседание в Южном окружном военном суде по делу Владимира Боднаря, которого обвиняют в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Задержанный признал свою вину.
Боднарю вменяют в вину статьи о подготовке к теракту, а также о незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал раскрытию дела.
По информации суда, дело рассмотрят в особом порядке. Будет учитываться полное признание вины подсудимым. Суд также не будет исследовать собранные по делу доказательства, а наказание не сможет превысить две трети от максимального срока.
Следствие уточнило, что Владимир Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы республики для подготовки и совершения на него покушения. Позже к ним присоединился Владимир Ананьев. Создание преступной группы курировал гражданин Украины. В его отношении уголовное дело было выделено в отдельное производство.
8 апреля Южный окружной военный суд начнёт рассмотрение по существу последнего из трёх уголовных дел, связанных с покушением на Сергея Аксёнова. Напомним, что в 2023 году ФСБ пресекла попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма. Злоумышленник планировал взорвать автомобиль Аксёнова, и был задержан в момент, когда забирал бомбу из тайника. ФСБ также предотвратила покушения военной разведки Украины на руководителей полуострова. Целью был не только глава, но и председатель парламента республики Владимир Константинов, а также мэр Ялты Янина Павленко.