Фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксёнова признал вину

В понедельник, 31 марта, прошло первое заседание в Южном окружном военном суде по делу Владимира Боднаря, которого обвиняют в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Задержанный признал свою вину.

Боднарю вменяют в вину статьи о подготовке к теракту, а также о незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал раскрытию дела.

По информации суда, дело рассмотрят в особом порядке. Будет учитываться полное признание вины подсудимым. Суд также не будет исследовать собранные по делу доказательства, а наказание не сможет превысить две трети от максимального срока.