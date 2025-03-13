Третье дело о покушении на главу Крыма Аксёнова суд начнёт слушать 8 апреля
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Южный окружной военный суд 8 апреля начнет рассмотрение по существу последнего из трех уголовных дел, связанных с покушением на главу Крыма Сергея Аксёнова
В феврале 2025 года в суд были переданы уголовные дела против Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко, которые обвиняются в покушении на Аксенова. Первое заседание по делу Боднаря запланировано на 31 марта, а 8 апреля также начнется рассмотрение дела Ананьева.
По данным Life.ru, 8 апреля в 11:00 по московскому времени пройдет первое заседание по делу Шевченко.
Напомним, что год назад ФСБ сообщила о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма. В тот раз был задержан россиянин, завербованный СБУ, который планировал взорвать автомобиль Аксёнова. Злоумышленник был пойман в момент, когда забирал бомбу из тайника. Также известно о другом предотвращенном покушении в Крыму весной 2023 года. В ФСБ заявили, что за этой атакой стояла военная разведка Украины, и целью были не только Аксёнов, но и председатель парламента республики Владимир Константинов, а также мэр Ялты Янина Павленко.