Аксёнов остаётся настороже после слов Зеленского о невозможности вернуть Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Украина не располагает достаточными силами для возвращения полуострова под свой контроль. Глава российского региона отметил, что лидер киевского режима осознаёт серьёзность своих слов и согласен с неизбежностью текущей ситуации. Однако это не означает, что Украина не будет пытаться создать крымчанам проблемы.
«Хочешь мира, готовься к войне», — напомнил политик о старой истине.
По мнению Аксёнова, нельзя абсолютно доверять тому, что говорит противник в публичных заявлениях. Он напомнил о важности подготовки к возможным конфликтам, отметив, что Крым уже сделал выводы из прошлых событий и укрепления были построены еще в 2022 году. По его словам, все необходимые меры были предприняты, и Крым готов к любым сценариям.
Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien указал, что у Украины нет достаточных ресурсов для возвращения Крыма и Донбасса, добавив, что Киев может полагаться только на дипломатическое давление международного сообщества.
ТАСС / Сергей Мальгавко, ЕРА