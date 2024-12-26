Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Украина не располагает достаточными силами для возвращения полуострова под свой контроль. Глава российского региона отметил, что лидер киевского режима осознаёт серьёзность своих слов и согласен с неизбежностью текущей ситуации. Однако это не означает, что Украина не будет пытаться создать крымчанам проблемы.

«Хочешь мира, готовься к войне», — напомнил политик о старой истине.

По мнению Аксёнова, нельзя абсолютно доверять тому, что говорит противник в публичных заявлениях. Он напомнил о важности подготовки к возможным конфликтам, отметив, что Крым уже сделал выводы из прошлых событий и укрепления были построены еще в 2022 году. По его словам, все необходимые меры были предприняты, и Крым готов к любым сценариям.