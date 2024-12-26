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Регион
26 декабря, 12:50

Аксёнов остаётся настороже после слов Зеленского о невозможности вернуть Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Украина не располагает достаточными силами для возвращения полуострова под свой контроль. Глава российского региона отметил, что лидер киевского режима осознаёт серьёзность своих слов и согласен с неизбежностью текущей ситуации. Однако это не означает, что Украина не будет пытаться создать крымчанам проблемы.

«Хочешь мира, готовься к войне», — напомнил политик о старой истине.

По мнению Аксёнова, нельзя абсолютно доверять тому, что говорит противник в публичных заявлениях. Он напомнил о важности подготовки к возможным конфликтам, отметив, что Крым уже сделал выводы из прошлых событий и укрепления были построены еще в 2022 году. По его словам, все необходимые меры были предприняты, и Крым готов к любым сценариям.

Зеленский отказался от посягательств на Крым и Донбасс: «У нас нет сил!»
Зеленский отказался от посягательств на Крым и Донбасс: «У нас нет сил!»

Ранее Зеленский в интервью газете Le Parisien указал, что у Украины нет достаточных ресурсов для возвращения Крыма и Донбасса, добавив, что Киев может полагаться только на дипломатическое давление международного сообщества.

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ТАСС / Сергей Мальгавко, ЕРА

Марина Фещенко
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