Третий фигурант дела о покушении на главу Крыма Аксёнова не признаёт вину

Владимир Ананьев, которого обвиняют в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, отказался признать свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Ранее фигурант дела о подготовке покушения на главу республики Владимир Боднарь признал вину. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал раскрытию дела. Оксана Шевченко также вошла в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля Аксёнова для подготовки и совершения на него покушения. ФСБ предотвратила покушения военной разведки Украины на руководителей полуострова.