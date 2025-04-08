Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 13:59

Третий фигурант дела о покушении на главу Крыма Аксёнова не признаёт вину

Сергей Аксёнов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Сергей Аксёнов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Владимир Ананьев, которого обвиняют в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, отказался признать свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Ананьев вину не признаёт», — уточняет издание.

Третье дело о покушении на главу Крыма Аксёнова суд начнёт слушать 8 апреля
Третье дело о покушении на главу Крыма Аксёнова суд начнёт слушать 8 апреля

Ранее фигурант дела о подготовке покушения на главу республики Владимир Боднарь признал вину. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал раскрытию дела. Оксана Шевченко также вошла в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля Аксёнова для подготовки и совершения на него покушения. ФСБ предотвратила покушения военной разведки Украины на руководителей полуострова.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Региональные власти
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar