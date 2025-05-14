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14 мая, 14:26

Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Аксёнова получила 10 лет тюрьмы

Глава Крыма Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Глава Крыма Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

В Южном окружном военном суде был вынесен приговор Оксане Шевченко, которая оказалась в центре дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Как сообщают журналисты из зала суда, ей назначено 10 лет лишения свободы.

В феврале 2025 года в суд поступили уголовные дела, касающиеся не только Шевченко, но и Владимира Ананьева с Владимиром Боднарем, также обвиняемыми в подготовке покушения на Аксенова. Судья отметил, что Шевченко признана виновной, и ей назначено наказание в виде десятилетнего тюремного заключения.

Больше десяти человек ожидают приговоров по делам о покушении на главу Крыма
Больше десяти человек ожидают приговоров по делам о покушении на главу Крыма

В 2023 году стало известно о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова. По данным ФСБ России, в июле того года была пресечена попытка теракта, организованного украинскими спецслужбами. Подозреваемые, завербованные СБУ, планировали подорвать автомобиль Аксёнова с использованием самодельного взрывного устройства. Ранее фигурант дела о подготовке покушения на главу республики Владимир Боднарь признал вину. Ещё один фигурант вину не признаёт.

Оксана Попова
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