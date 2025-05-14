Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Аксёнова получила 10 лет тюрьмы

В Южном окружном военном суде был вынесен приговор Оксане Шевченко, которая оказалась в центре дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Как сообщают журналисты из зала суда, ей назначено 10 лет лишения свободы.

В феврале 2025 года в суд поступили уголовные дела, касающиеся не только Шевченко, но и Владимира Ананьева с Владимиром Боднарем, также обвиняемыми в подготовке покушения на Аксенова. Судья отметил, что Шевченко признана виновной, и ей назначено наказание в виде десятилетнего тюремного заключения.