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17 июля, 07:36

Больше десяти человек ожидают приговоров по делам о покушении на главу Крыма

Аксёнов сообщил, что приговоров за покушения на него ждут больше 10 человек

Более десяти человек ожидают приговоров по делам о покушении на главу Крыма Сергея Аксёнова. Об этом он сам рассказал на встрече с журналистами в среду, 17 июля.

Глава республики не сомневается, что все виновные обязательно понесут наказание.

Аксёнов: За год на меня пытались совершить четыре покушения
Аксёнов: За год на меня пытались совершить четыре покушения

Напомним, что года назад ФСБ отчиталась о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма. В тот раз силовики задержали россиянина, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но преступника задержали как раз в тот момент, когда он забирал бомбу из тайника. Но известно и о другом покушении, предотвращённом в Крыму весной 2023-го. Тогда в ФСБ сообщили, что за атакой стоит военная разведка Украины, а устранить хотели не только Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко.

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Telegram / Сергей Аксёнов

Алексей Берковиц
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