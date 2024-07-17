Больше десяти человек ожидают приговоров по делам о покушении на главу Крыма

Более десяти человек ожидают приговоров по делам о покушении на главу Крыма Сергея Аксёнова. Об этом он сам рассказал на встрече с журналистами в среду, 17 июля.

Напомним, что года назад ФСБ отчиталась о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма. В тот раз силовики задержали россиянина, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но преступника задержали как раз в тот момент, когда он забирал бомбу из тайника. Но известно и о другом покушении, предотвращённом в Крыму весной 2023-го. Тогда в ФСБ сообщили, что за атакой стоит военная разведка Украины, а устранить хотели не только Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко.