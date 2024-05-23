Аксёнов: За год на меня пытались совершить четыре покушения
Глава Крыма Аксёнов рассказал о четырёх раскрытых покушениях на свою жизнь
Глава Крыма Сергей Аксёнов. Обложка © Сергей Мальгавко / ТАСС
Четыре покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова было предотвращено за последний год. Об этом рассказал сам политик в эфире телеканала "Крым 24". Аксёнов отметил, что крымчане — люди не из робкого десятка и угрозами их не остановить.
"На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны", — сказал глава Крыма.
Напомним, что в июле прошлого года ФСБ пресекла попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма. Силовики задержали россиянина, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но преступника задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Сам политик поблагодарил службы безопасности за оперативность и профессионализм. А весной 2023-го ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Киев собирался устранить не только Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко.