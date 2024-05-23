Аксёнов: За год на меня пытались совершить четыре покушения

Четыре покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова было предотвращено за последний год. Об этом рассказал сам политик в эфире телеканала "Крым 24". Аксёнов отметил, что крымчане — люди не из робкого десятка и угрозами их не остановить.

"На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто. Все были задержаны", — сказал глава Крыма.