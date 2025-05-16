В Госдуме высмеяли заявившего о Крыме Зеленского
Депутат Ивлев назвал демагогией заявление Зеленского о Крыме
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал слова Владимира Зеленского о статусе полуострова и новых регионов России. Он назвал эти высказывания демагогией.
«Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — приводит слова депутата агентство РИА «Новости».
Ивлев добавил, что многомиллионное голосование местных жителей на демократических референдумах имеет гораздо большую значимость. Также депутат указал на бессмысленность ссылки Зеленского на конституцию Украины. Он объяснил, что этот документ, в отличие от конституции России, принимали и меняли только депутаты Верховной рады.
Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом тот поддержал его позицию относительно «украинского Крыма». Зеленский также заявил, что не намерен уступать Москве и отказываться от утерянных земель, включая полуостров.