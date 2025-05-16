Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал слова Владимира Зеленского о статусе полуострова и новых регионов России. Он назвал эти высказывания демагогией.

«Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — приводит слова депутата агентство РИА «Новости».

Ивлев добавил, что многомиллионное голосование местных жителей на демократических референдумах имеет гораздо большую значимость. Также депутат указал на бессмысленность ссылки Зеленского на конституцию Украины. Он объяснил, что этот документ, в отличие от конституции России, принимали и меняли только депутаты Верховной рады.