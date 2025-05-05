«Загнанный в угол зверь»: Раскрыта реакция Зеленского, если США признают Крым российским
Политолог Бирюлин: Зеленский может попытаться дестабилизировать ситуацию в Крыму
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Владимир Зеленский может попытаться дестабилизировать ситуацию в Крыму, если президент США Дональд Трамп решит признать полуостров территорией России. Об этом предупредил заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления РАНХиГС Иван Бирюлин.
«Загнанный в угол зверь, как правило, решается на отчаянную попытку спастись. В случае с Зеленским на попытку дестабилизировать ситуацию на полуострове, вызвать напряжение, способное помешать мирным процессам, инициируемыми командой Трампа», — отметил собеседник RuNews24.ru.
По его словам, киевский режим может действовать при поддержке европейских стран, в том числе Британии и Франции. Член Общественной палаты Саратовской области также подчеркнул, что его поражает цинизм «развитого Запада», который игнорирует интересы и желания жителей Крыма, сделавших свой выбор в 2014 году на референдуме.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, но она никогда не признает Крым российским. При этом Дональд Трамп пытается убедить главу киевского режима заключить сделку с потерей территорий, чтобы не потерять вообще всю страну.