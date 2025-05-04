Одессу необходимо освободить от власти киевского режима для восстановления России в своих исторических границах, подчеркнул военный корреспондент Алексей Живов, комментируя соответствующее заявление помощника президента РФ Николая Патрушева. По словам эксперта, вопрос с Одессой и Николаевом следует решить в ближайшем будущем.

Военкор отметил, что украинские порты стали ценным активом для ЕС и США. В частности, через Одессу поступает наибольшее количество военных грузов для ВСУ. Однако наличие пророссийских настроений среди жителей города делает его освобождение особенно значимым.

«Такое заявление Патрушева радует, поскольку про Одессу стали забывать. Важно поддерживать идентичность, даже несмотря на конфликт, чтобы одесситы помнили, что мы про них не забываем», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».