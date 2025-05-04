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Регион
4 мая, 13:55

«Мы про них не забываем»: Военный эксперт объяснил, почему важно освободить Одессу

Военкор Живов призвал освободить Одессу от власти киевского режима

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roaming Pictures

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roaming Pictures

Одессу необходимо освободить от власти киевского режима для восстановления России в своих исторических границах, подчеркнул военный корреспондент Алексей Живов, комментируя соответствующее заявление помощника президента РФ Николая Патрушева. По словам эксперта, вопрос с Одессой и Николаевом следует решить в ближайшем будущем.

Военкор отметил, что украинские порты стали ценным активом для ЕС и США. В частности, через Одессу поступает наибольшее количество военных грузов для ВСУ. Однако наличие пророссийских настроений среди жителей города делает его освобождение особенно значимым.

«Такое заявление Патрушева радует, поскольку про Одессу стали забывать. Важно поддерживать идентичность, даже несмотря на конфликт, чтобы одесситы помнили, что мы про них не забываем», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

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Напомним, ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Украине не удастся удержать Одессу у себя в составе, так как местные жители не хотят поддерживать киевский режим. Политик также напомнил об опыте вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии.

Борис Эльфанд
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