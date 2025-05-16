«Русские приходят за своим»: Мединский после переговоров в Стамбуле напомнил о предостережении Бисмарка
Мединский, комментируя переговоры с Украиной, процитировал слова Бисмарка
Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков
Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью Евгению Попову напомнил о том, что первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал тех, кто пытался обмануть русских.
Мединский рассказал, что Бисмарк чувствовал Россию, понимал её общие интересы с Германией.
«Он всегда говорил: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдёт время — и рано или поздно русские всегда приходят за своим». Вот это «русские всегда приходят за своим», мне кажется, очень важный урок истории», — отметил помощник президента РФ в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
А говоря о требовании Киева прекратить огонь на 30 дней до достижения каких-либо договорённостей, Мединский напомнил слова Наполеона.
«Сначала перемирие, а потом переговоры о достижении мира» — так говорят люди, которые вообще историю не знают. Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — добавил он.
Напомним, переговоры между делегациями России и Украины должны были состояться ещё вчера, но украинская сторона в Стамбул не приехала. Диалог всё же начался сегодня, 16 мая. Встреча делегаций из Москвы и Киева продолжалась около 2 часов. Полное заявление России с итогами переговоров смотрите на Life.ru. В частности, стороны договорились провести самый масштабный обмен — 1000 на 1000 пленных, а также Киев и Москва должны выработать видение возможного будущего прекращения огня, и затем переговоры продолжатся.