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Регион
16 мая, 15:51

«Русские приходят за своим»: Мединский после переговоров в Стамбуле напомнил о предостережении Бисмарка

Мединский, комментируя переговоры с Украиной, процитировал слова Бисмарка

Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков

Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью Евгению Попову напомнил о том, что первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал тех, кто пытался обмануть русских.

Мединский рассказал, что Бисмарк чувствовал Россию, понимал её общие интересы с Германией.

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«Он всегда говорил: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдёт время — и рано или поздно русские всегда приходят за своим». Вот это «русские всегда приходят за своим», мне кажется, очень важный урок истории», — отметил помощник президента РФ в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

А говоря о требовании Киева прекратить огонь на 30 дней до достижения каких-либо договорённостей, Мединский напомнил слова Наполеона.

«Сначала перемирие, а потом переговоры о достижении мира» — так говорят люди, которые вообще историю не знают. Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — добавил он.

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Напомним, переговоры между делегациями России и Украины должны были состояться ещё вчера, но украинская сторона в Стамбул не приехала. Диалог всё же начался сегодня, 16 мая. Встреча делегаций из Москвы и Киева продолжалась около 2 часов. Полное заявление России с итогами переговоров смотрите на Life.ru. В частности, стороны договорились провести самый масштабный обмен — 1000 на 1000 пленных, а также Киев и Москва должны выработать видение возможного будущего прекращения огня, и затем переговоры продолжатся.

Александра Вишнякова
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