Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью Евгению Попову напомнил о том, что первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк предостерегал тех, кто пытался обмануть русских.

Мединский рассказал, что Бисмарк чувствовал Россию, понимал её общие интересы с Германией.

«Он всегда говорил: «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдёт время — и рано или поздно русские всегда приходят за своим». Вот это «русские всегда приходят за своим», мне кажется, очень важный урок истории», — отметил помощник президента РФ в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

А говоря о требовании Киева прекратить огонь на 30 дней до достижения каких-либо договорённостей, Мединский напомнил слова Наполеона.

«Сначала перемирие, а потом переговоры о достижении мира» — так говорят люди, которые вообще историю не знают. Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — добавил он.