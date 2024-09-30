«Единые мысли и порывы»: Комбриг «Пятнашки» раскрыл Life.ru ценность воссоединения новых регионов с РФ
Комбриг Авидзба: Присоединение новых регионов стало важной победой для России
Российские военные отмечают каждую победу — воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с нашей страной не стало исключением. Об этом в беседе с Life.ru рассказал командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что воссоединение новых регионов — важный праздник для РФ. Видео © Life.ru
«Это тоже было для нас победой, когда четыре региона сказали, что хотят быть с Россией, и Россия это услышала и взяла их под своё крыло и присоединила. В этот праздник как раз и ложится — историческая справедливость, восстановление территорий», — сказал военнослужащий перед концертом в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с нашей страной.
Авидзба дополнил, что военнослужащие, политики и сам народ Донбасса изъявили желание о присоединении к России. Это, по словам военнослужащего, были «единые мысли и порывы».
Напомним, 30 сентября 2022 года после проведённых в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках референдумов Путин подписал договоры о принятии в состав страны новых регионов. Сегодня отмечается вторая годовщина тех событий. Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение по случаю праздника. По его словам, совместными усилиями российский народ отстаивает благополучное будущее для детей, память достижений и верность традициям.
Life.ru