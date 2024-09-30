Российские военные отмечают каждую победу — воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с нашей страной не стало исключением. Об этом в беседе с Life.ru рассказал командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что воссоединение новых регионов — важный праздник для РФ. Видео © Life.ru

«Это тоже было для нас победой, когда четыре региона сказали, что хотят быть с Россией, и Россия это услышала и взяла их под своё крыло и присоединила. В этот праздник как раз и ложится — историческая справедливость, восстановление территорий», — сказал военнослужащий перед концертом в честь воссоединения Донбасса и Новороссии с нашей страной.

Авидзба дополнил, что военнослужащие, политики и сам народ Донбасса изъявили желание о присоединении к России. Это, по словам военнослужащего, были «единые мысли и порывы».