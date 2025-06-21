В интервью телеканалу Sky News Arabia президент России Владимир Путин выразил свои ожидания, касающиеся будущего украинского руководства. Он надеется, что Киев будет руководствоваться исключительно суверенными интересами.

Глава государства подчеркнул, что крайне важно, чтобы украинские власти не следовали указаниям или влиянию внешних сил, которые стоят за нынешним режимом, а имели свои собственные.

«Я надеюсь, что украинское руководство будет преследовать национальные интересы страны, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Украине», — отметил Путин.