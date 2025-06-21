Путин: Украина должна служить своим, а не внешним интересам
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В интервью телеканалу Sky News Arabia президент России Владимир Путин выразил свои ожидания, касающиеся будущего украинского руководства. Он надеется, что Киев будет руководствоваться исключительно суверенными интересами.
Глава государства подчеркнул, что крайне важно, чтобы украинские власти не следовали указаниям или влиянию внешних сил, которые стоят за нынешним режимом, а имели свои собственные.
«Я надеюсь, что украинское руководство будет преследовать национальные интересы страны, а не интересы третьих сторон, стоящих за режимом в Украине», — отметил Путин.
Напомним, что российский президент дал интервью изданию Sky News Arabia после пленарной сессии ПМЭФ. В ходе беседы он отметил, что украинским властям придётся признать итоги референдумов, прошедших в Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР).