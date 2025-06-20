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Регион
20 июня, 18:17

Путин дал интервью Sky News Arabia после пленарной сессии ПМЭФ

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

По завершении пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин дал интервью изданию Sky News Arabia. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин даёт интервью представителю Sky News Arabia. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе пленарного заседания Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе прокомментировал ситуацию с покинувшими Россию иностранными компаниями. Он напомнил, что РФ никого не принуждала уходить, рада инвестициям из-за рубежа и будет работать над созданием такой среды, в которой иностранным компаниям будет комфортно работать.

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Юрий Лысенко
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