Путин дал интервью Sky News Arabia после пленарной сессии ПМЭФ

В ходе пленарного заседания Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе прокомментировал ситуацию с покинувшими Россию иностранными компаниями. Он напомнил, что РФ никого не принуждала уходить, рада инвестициям из-за рубежа и будет работать над созданием такой среды, в которой иностранным компаниям будет комфортно работать.