Путин дал интервью Sky News Arabia после пленарной сессии ПМЭФ
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По завершении пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин дал интервью изданию Sky News Arabia. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин даёт интервью представителю Sky News Arabia. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В ходе пленарного заседания Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе прокомментировал ситуацию с покинувшими Россию иностранными компаниями. Он напомнил, что РФ никого не принуждала уходить, рада инвестициям из-за рубежа и будет работать над созданием такой среды, в которой иностранным компаниям будет комфортно работать.