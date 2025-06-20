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Регион
20 июня, 17:22

Путин изложил позицию России по возвращению ушедших компаний на наш рынок

Путин: РФ никого не выгоняла с рынка и приветствует иностранные инвестиции

Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru

Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru

Россия никого не вынуждала покидать свой рынок и не только приветствует иностранные инвестиции, но и будет работать над созданием таких условий, которые позволяет иностранным партнёрам чувствовать себя комфортно. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Иностранные инвестиции мы приветствуем, безусловно. Не только приветствуем, но и будем создавать всевозможные способы для того, чтобы наши партнёры чувствовали себя здесь комфортно», — объяснил он точку зрения РФ.

Президент признал, что Россия нуждается в частных инвестициях для развития. Однако, отметил он, многие западные компании и сами покинули страну с большими потерями для себя. Путин предупредил, что когда представители иностранного бизнеса захотят вернуться, то российские власти учтут, кто и как уходил из страны, и кто зарекомендовал себя, как надёжный партнёр. В частности, те компании, которые покинули Россию под политическим давлением и бросили на произвол судьбы свои трудовые коллективы, надёжными партнёрами считаться не будут.

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Ранее в ходе пленарной сессии Владимир Путин сказал, что глобальное развитие должно идти во благо всем странам, а не узкому кругу объединений. Целью России он назвал гармоничное развитие мира, с привлечением максимального количества стран к формированию миропорядка.

Юрий Лысенко
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