Путин изложил позицию России по возвращению ушедших компаний на наш рынок

Россия никого не вынуждала покидать свой рынок и не только приветствует иностранные инвестиции, но и будет работать над созданием таких условий, которые позволяет иностранным партнёрам чувствовать себя комфортно. Об этом в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Иностранные инвестиции мы приветствуем, безусловно. Не только приветствуем, но и будем создавать всевозможные способы для того, чтобы наши партнёры чувствовали себя здесь комфортно», — объяснил он точку зрения РФ.

Президент признал, что Россия нуждается в частных инвестициях для развития. Однако, отметил он, многие западные компании и сами покинули страну с большими потерями для себя. Путин предупредил, что когда представители иностранного бизнеса захотят вернуться, то российские власти учтут, кто и как уходил из страны, и кто зарекомендовал себя, как надёжный партнёр. В частности, те компании, которые покинули Россию под политическим давлением и бросили на произвол судьбы свои трудовые коллективы, надёжными партнёрами считаться не будут.