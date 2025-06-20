Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент Владимир Путин решительно отреагировал на спекуляции вокруг роли России в иранском конфликте. Он заявил, что те, кто пытается представить Россию как «ненадежного союзника», являются подстрекателями, стремящимися дестабилизировать обстановку, но их усилия обречены на провал.

Президент России Владимир Путин. Видео © Life.ru

«Те, кто продвигает такие нарративы, как ненадежность России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет. Они не добьются своих целей», — сказал Путин.

Президент отметил, что каждый конфликт имеет свои уникальные черты, цитируя слова президента Индонезии Прабово Субианто, который в своей книге подчеркнул ответственность каждой страны за происходящее на её территории.

Касательно надёжности России как партнера, добавил Путин, солидарность, безусловно, важна, но каждый конфликт имеет свои специфические особенности. Он дал понять, что подход России к урегулированию конфликтов будет учитывать все нюансы конкретной ситуации.