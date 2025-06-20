Решение есть: Путин предложил урегулировать конфликт Ирана и Израиля с помощью глобального Юга

«Я говорил, что наша позиция заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счёт безопасности других. Здесь речь идёт с одной стороны о праве Ирана на мирный атом, с другой стороны — то, на чём настаивает Израиль — обеспечение своей безопасности. Здесь можно найти решение. И страны глобального Юга могут повлиять на поиск этого решения. На мой взгляд, это решение существует», — сказал российский лидер.