Решение есть: Путин предложил урегулировать конфликт Ирана и Израиля с помощью глобального Юга
Путин: Приемлемое решение конфликта Ирана и Израиля существует
Владимир Путин на ПМЭФ. Обложка © Life.ru
Конфликт Ирана и Израиля может быть решён таким способом, который устроит обе стороны конфликта. В поиске такого решения могут помочь страны глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«Я говорил, что наша позиция заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счёт безопасности других. Здесь речь идёт с одной стороны о праве Ирана на мирный атом, с другой стороны — то, на чём настаивает Израиль — обеспечение своей безопасности. Здесь можно найти решение. И страны глобального Юга могут повлиять на поиск этого решения. На мой взгляд, это решение существует», — сказал российский лидер.
Ранее в процессе заседания Владимир Путин коснулся украинского вопроса. Он подчеркнул, что, вопреки весьма распространённому мнению, Москва не добивается капитуляции Киева, но на Банковой должны признать сложившиеся на земле реалии.