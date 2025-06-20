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Регион
20 июня, 15:18

Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в очередной раз изложил подход Москвы к разрешению украинского кризиса. Так, глава государства опроверг мнение о том, что наша страна добивается капитуляции официального Киева.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал российский лидер.

«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025
«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025

Ранее в ходе встречи с главредами зарубежных СМИ на полях ПМЭФ Владимир Путин заявил, что условия договора о мире могут ухудшиться для Украины, если Киев не пойдёт на соглашение с Москвой в рамках стамбульских встреч.

Марина Фещенко
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