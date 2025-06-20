Путин заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в очередной раз изложил подход Москвы к разрешению украинского кризиса. Так, глава государства опроверг мнение о том, что наша страна добивается капитуляции официального Киева.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал российский лидер.