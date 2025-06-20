Владимир Путин выразил мнение, что события на Украине представляют собой трагедию, спровоцированную действиями западных стран. Об этом он сообщил на пленарной сессии ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин. Видео © Life.ru

«Всё, что связано с тем, что происходит, с трагедией, которая происходит на Украине, это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире», — указал российский лидер.

Президент Путин, комментируя причины украинского кризиса, обратил внимание на роль внешних сил. Он напомнил, что предыдущая администрация в Вашингтоне открыто признала многомиллиардные инвестиции в «смену власти» на Украине.

По словам президента, тогдашние власти США, не скрываясь, заявили о вложенных миллиардах в украинский переворот. Именно поэтому наши действия были направлены на защиту тех граждан, кто ощущал неразрывную связь с Россией, её культурой и народом, в первую очередь, жителей Крыма, подчеркнул он. Путин также указал на попытки России разрешить конфликт в юго-восточных регионах Украины мирным путём.

«Однако, опять же, действуя с позиции силы, наши в данном случае идеологические противники попытались решить этот вопрос опять вооруженным путем, развернув боевые действия в Донецке, в Луганске, в Донбассе. Не мы развернули боевые действия!» — сказал он.