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Регион
20 июня, 17:04

Путин назвал ситуацию на Украине трагедией, возникшей из-за действий Запада

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин выразил мнение, что события на Украине представляют собой трагедию, спровоцированную действиями западных стран. Об этом он сообщил на пленарной сессии ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин. Видео © Life.ru

«Всё, что связано с тем, что происходит, с трагедией, которая происходит на Украине, это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире», — указал российский лидер.

Президент Путин, комментируя причины украинского кризиса, обратил внимание на роль внешних сил. Он напомнил, что предыдущая администрация в Вашингтоне открыто признала многомиллиардные инвестиции в «смену власти» на Украине.

По словам президента, тогдашние власти США, не скрываясь, заявили о вложенных миллиардах в украинский переворот. Именно поэтому наши действия были направлены на защиту тех граждан, кто ощущал неразрывную связь с Россией, её культурой и народом, в первую очередь, жителей Крыма, подчеркнул он. Путин также указал на попытки России разрешить конфликт в юго-восточных регионах Украины мирным путём.

«Однако, опять же, действуя с позиции силы, наши в данном случае идеологические противники попытались решить этот вопрос опять вооруженным путем, развернув боевые действия в Донецке, в Луганске, в Донбассе. Не мы развернули боевые действия!» — сказал он.

«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025
«Мы хотим быть сильнее»: Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин вновь представил позицию Москвы по урегулированию кризиса на Украине. Он отверг утверждения, что Россия стремится к капитуляции Киева. Как сказал президент Россия не требует от Украины капитуляции, цель РФ — признание фактической ситуации, сложившейся на местах.

Анастасия Никонорова
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