Путин пожелал Украине лучшей участи
Путин: Украина не должен быть инструментом в руках третьих сторон
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина заслуживает лучшего будущего и не должна быть использована в качестве инструмента третьими сторонами, которые заинтересованы в затягивании конфликта и преследуют собственные интересы. Об этом он заявил в интервью Sky News Arabia.
«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России», — сказал глава государства телеканалу.
Ранее президент заявил, что киевская сторона должна признать итоги референдумов в четырёх регионах: Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Кроме того, по словам Путина, важно признать заинтересованность Незалежной в сохранении долгосрочных и дружеских отношений с Москвой.