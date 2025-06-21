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21 июня, 07:10

Путин пожелал Украине лучшей участи

Путин: Украина не должен быть инструментом в руках третьих сторон

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина заслуживает лучшего будущего и не должна быть использована в качестве инструмента третьими сторонами, которые заинтересованы в затягивании конфликта и преследуют собственные интересы. Об этом он заявил в интервью Sky News Arabia.

«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России», — сказал глава государства телеканалу.

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Ранее президент заявил, что киевская сторона должна признать итоги референдумов в четырёх регионах: Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Кроме того, по словам Путина, важно признать заинтересованность Незалежной в сохранении долгосрочных и дружеских отношений с Москвой.

Наталья Афонина
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