Путин пожелал Украине лучшей участи

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина заслуживает лучшего будущего и не должна быть использована в качестве инструмента третьими сторонами, которые заинтересованы в затягивании конфликта и преследуют собственные интересы. Об этом он заявил в интервью Sky News Arabia.

«Третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России», — сказал глава государства телеканалу.