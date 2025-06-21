Путин рассказал, что необходимо сделать Украине для урегулирования конфликта

Киев ни в коем случае не должен обзавестись ядерным оружием, это одно из ключевых условий урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу Sky News Arabia.

«Необходимо объявить нейтралитет Украины, неприсоединение к каким-либо иностранным союзам, а также исключить возможность получения ядерного оружия», — сказал российский лидер.