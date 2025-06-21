Путин рассказал, что необходимо сделать Украине для урегулирования конфликта
Путин: У Украины никогда не должно появиться ядерное оружие
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Киев ни в коем случае не должен обзавестись ядерным оружием, это одно из ключевых условий урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу Sky News Arabia.
«Необходимо объявить нейтралитет Украины, неприсоединение к каким-либо иностранным союзам, а также исключить возможность получения ядерного оружия», — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что выполнение этих условий является фундаментом для долгосрочной стабильности в регионе. Если они не будут выполняться, то боевые действия продолжатся.
Ранее Владимир Путин заявил, что Украина не должна быть инструментом для тех, кто желает противостоять России. По словам главы государства, Киеву следует служить суверенным интересам страны, а не воле своих союзников. Также Путин подчеркнул, что для урегулирования кризиса украинскому руководству необходимо устранить нацизм.