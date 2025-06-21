Урегулирование украинского конфликта подразумевает под собой, в том числе и полноценную защиту русскоговорящего населения страны, которое стремится укреплять связи с Россией. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это касается русского языка и законных требований людей на Украине, которые хотят развивать и укреплять отношения с Россией», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что решение гуманитарных вопросов также является важной составляющей завершения конфликта на Украине.