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21 июня, 07:16

Путин напомнил, что важно защитить права русскоязычного населения на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Урегулирование украинского конфликта подразумевает под собой, в том числе и полноценную защиту русскоговорящего населения страны, которое стремится укреплять связи с Россией. Об этом в интервью Sky News Arabia заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это касается русского языка и законных требований людей на Украине, которые хотят развивать и укреплять отношения с Россией», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что решение гуманитарных вопросов также является важной составляющей завершения конфликта на Украине.

Путин: Украина должна служить своим, а не внешним интересам
Путин: Украина должна служить своим, а не внешним интересам

Кроме того, в интервью Путин напомнил, что власти Украины должны признать итоги референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Президент подчеркнул, что речь идёт о волеизъявлении народа, поэтому Киев должен это осознать.

Татьяна Миссуми
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