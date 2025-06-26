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26 июня, 12:39

Украинцы устали и хотят мира: Раскрыты данные реального соцопроса

Социологи: 72,3% украинцев хотят окончания войны по текущей линии фронта

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Большинство украинцев — 72,3% — выступают за завершение конфликта по текущей линии фронта. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Центром «SOCIS», Институтом «Янус» и изданием «Барометр общественных настроений».

Среди них 55,7% поддерживают поиск компромиссного решения с участием международных посредников, а 16,6% — за временную заморозку конфликта на текущих позициях.

Продолжение боевых действий поддерживают 21,4% респондентов: 12,8% — до возвращения границ 1991 года, 8,6% — до линии на 23 февраля 2022 года.

Социологические данные отражают нарастающую усталость украинцев от затяжного конфликта. Большинство респондентов выступают за прекращение боевых действий — будь то через компромисс, дипломатическое посредничество или временное замораживание по линии соприкосновения. Этот сдвиг в общественных настроениях свидетельствует о глубокой усталости общества и стремлении к возвращению к мирной жизни.

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Ранее украинский социолог Алексей Антипович заявил, что большая часть населения Украины выступает за компромисс с Россией. А вот по данным КМИС, 52% украинцев предпочтут продолжение боевых действий утрате территорий. При этом в Сети подвергли сомнению результаты опроса, проведённого организацией, которая находится под полным контролем Офиса президента Украины и самого Владимира Зеленского.

Марина Фещенко
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