Большая часть населения Украины выступает за компромисс с Россией, заявил киевский социолог

Значительная часть населения Украины поддерживает идею компромисса с Россией. Как отметил украинский социолог Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина», приблизительно две трети согласны на поиск решения, которое устроило бы обе стороны.

«Абсолютное большинство, это до двух третей, это 60%, по-разному, в зависимости от формулировки вопроса, поддерживают какие-то компромиссные решения», — заявил он.

В то же время, как указывает социолог, примерно каждый десятый украинец выступает за продолжение конфликта «до победного конца». Антипович также подчеркнул, что участие Евросоюза и Соединённых Штатов в переговорном процессе способствовало росту веры граждан в перспективу заключения соглашений.