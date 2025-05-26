Большая часть населения Украины выступает за компромисс с Россией, заявил киевский социолог
Социолог Антипович: 60% населения Украины готовы поддержать компромисс с РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TetiBond
Значительная часть населения Украины поддерживает идею компромисса с Россией. Как отметил украинский социолог Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина», приблизительно две трети согласны на поиск решения, которое устроило бы обе стороны.
«Абсолютное большинство, это до двух третей, это 60%, по-разному, в зависимости от формулировки вопроса, поддерживают какие-то компромиссные решения», — заявил он.
В то же время, как указывает социолог, примерно каждый десятый украинец выступает за продолжение конфликта «до победного конца». Антипович также подчеркнул, что участие Евросоюза и Соединённых Штатов в переговорном процессе способствовало росту веры граждан в перспективу заключения соглашений.
Несмотря на то, что большая часть населения лояльно настроена по отношению к Москве, политика Украины, как сообщили в офисе Зеленского, направлена на подготовку населения к продолжительному военному противостоянию с Россией. Там отметили, что нынешние дети продолжат сражаться, поэтому их нужно готовить к военному делу уже с пелёнок.