Раненый ВСУ под Курском журналист из КНР отказался ложиться в больнцу

Корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан, который получил травмы головы из-за удара беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации. Журналист прошёл обследование и решил работать дальше. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Курская областная больница подтвердила, что у журналиста нет опасных повреждений.

«Медицинское обследование не выявило угрозы для жизни или здоровья, поэтому господин Лу принял решение о выписке», — уточнил Хинштейн.

Он также предупредил о рисках в приграничных зонах и призвал избегать ненужных поездок.