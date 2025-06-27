Раненый ВСУ под Курском журналист из КНР отказался ложиться в больнцу
Лу Юйгуан. Обложка © Weibo
Корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан, который получил травмы головы из-за удара беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации. Журналист прошёл обследование и решил работать дальше. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Курская областная больница подтвердила, что у журналиста нет опасных повреждений.
«Медицинское обследование не выявило угрозы для жизни или здоровья, поэтому господин Лу принял решение о выписке», — уточнил Хинштейн.
Он также предупредил о рисках в приграничных зонах и призвал избегать ненужных поездок.
Как сообщал Life.ru, сотрудник китайского телеканала Phoenix TV пострадал в результате атаки украинского дрона. Его журналистская группа работала над материалом о жизни людей в прифронтовом регионе, где ежедневно наблюдается угроза обстрелов и атак дронов.