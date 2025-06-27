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Регион
26 июня, 21:18

Раненый ВСУ под Курском журналист из КНР отказался ложиться в больнцу

Лу Юйгуан. Обложка © Weibo

Лу Юйгуан. Обложка © Weibo

Корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан, который получил травмы головы из-за удара беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации. Журналист прошёл обследование и решил работать дальше. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Курская областная больница подтвердила, что у журналиста нет опасных повреждений.

«Медицинское обследование не выявило угрозы для жизни или здоровья, поэтому господин Лу принял решение о выписке»,уточнил Хинштейн.

Он также предупредил о рисках в приграничных зонах и призвал избегать ненужных поездок.

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Как сообщал Life.ru, сотрудник китайского телеканала Phoenix TV пострадал в результате атаки украинского дрона. Его журналистская группа работала над материалом о жизни людей в прифронтовом регионе, где ежедневно наблюдается угроза обстрелов и атак дронов.

Лия Мурадьян
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