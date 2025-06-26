«Даже в гражданской одежде стреляют»: Раненый журналист из КНР рассказал об ударе ВСУ под Курском

Китайский журналист телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, получивший ранение во время удара ВСУ по Курской области, вышел на связь. Видео с корреспондентом публикуют «Известия».

Китайский журналист, раненый в Курской области. Видео © Telegram / IZ.RU

У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области, его голова перевязана. Несмотря на травму, он свободно общается с российскими журналистами. По данным издания, Лу Юйгуан работал в зоне удара, когда произошёл инцидент. В Phoenix Television пока не прокомментировали ситуацию.