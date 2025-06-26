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Регион
26 июня, 18:46

«Даже в гражданской одежде стреляют»: Раненый журналист из КНР рассказал об ударе ВСУ под Курском

Появилось видео с китайским журналистом, раненым в Курской области

Китайский журналист телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, получивший ранение во время удара ВСУ по Курской области, вышел на связь. Видео с корреспондентом публикуют «Известия».

Китайский журналист, раненый в Курской области. Видео © Telegram / IZ.RU

У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области, его голова перевязана. Несмотря на травму, он свободно общается с российскими журналистами. По данным издания, Лу Юйгуан работал в зоне удара, когда произошёл инцидент. В Phoenix Television пока не прокомментировали ситуацию.

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Напомним, сотрудник китайского телеканала Phoenix TV пострадал от атаки украинского дрона в Курской области. Журналистская группа работала над материалом, посвящённым жизни людей в прифронтовом регионе, где ежедневно существует опасность обстрелов и атак дронов. В ходе работы один из членов группы был серьёзно ранен. Он получил травму головы.

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Александра Мышляева
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